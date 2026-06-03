Почему «заговоры молитвой» — это грех, а исцеление через заговор опаснее болезни

Заговор и молитва по своей сути — противоположные понятия. Между ними нет ничего общего. Поэтому сама формулировка «заговор молитвой» в корне неправильна. В чём её противоречивость, объяснил священник Антоний Русакевич в своём блоге.

Может быть либо заговор, который иногда даже маскируется под молитву. Либо молитва, основанная на христианских канонах. Когда верующий уповает на Бога и молит Его простить грехи, явить милосердие. Но при этом смиренно и с благодарностью принимает любую волю Всевышнего.

Заговор — языческое наследие

В заговоре скрывается попытка манипулировать сознанием и самочувствием человека, попытка управлять силами природы с помощью призывания неких сил и приказов им. В заговоре нет ничего даже близко похожего на смирение и доверие Богу.

Ни Господь, ни Пресвятая Богородица, ни ангелы, ни святые приказам человека не подчиняются. Те силы, которым в заговорах отдаются приказы и которые делают вид, будто их выполняют, имеют не Божественную природу. Только Бог может созидать, творить что-то новое. Чтобы якобы «излечить», тёмным силам нужно что-то откуда-то забрать. Возможностями Творца они не обладают. Страшно даже подумать что они забирают и откуда, отмечает священник.

Святитель Иоанн Златоуст наставлял верующих:

«Пусть будем мы больны, лучше остаться больными, чем для освобождения от болезни впасть в нечестие (прибегая к заговорам). Демон, если и уврачует, больше повредит, чем принесёт пользы. Доставит пользу телу, которое умрёт и сгниёт, а повредит бессмертной душе».

Он пояснял: если иногда по попущению Божию демоны и исцеляют через ворожбу, то такое исцеление бывает для испытания верующих. Не потому, что Бог не знает их, а чтобы они научились не принимать от демонов даже исцеления.

Заговоры, которые маскируются под молитвы

В интернете распространяется множество заговоров, которые внешне напоминают молитвы. В них могут быть обращения к Кресту, Спасителю, Божией Матери или святым. Но нет ни намёка на покаяние и прошение. Зато есть попытка манипуляции, подчинения своей воле и желаниям, в том числе желанию исцелиться.

При этом совершенно не возбраняется молиться Господу об избавлении от болезней, объясняет священник Антоний Русакевич. Можно делать это каноническими молитвами или словами, идущими от самого сердца. И с готовностью с благодарностью принимать любую Его волю.

«Целители», которые берут деньги за молитву

Бывает, что какие-то «целители» делают вид, будто лечат молитвой. Они даже намекают на «особое» разрешение Церкви. Но при этом берут за помощь деньги. И совмещают привычные молитвы с попытками воздействовать на человека иными способами. Скажем, своей «энергией».

Вспомним, что многие святые, которые обладали даром врачевания тела и души, никогда не оказывали помощь, преследуя корысть. И никогда не претендовали на то, что это они лечат. Они всегда подчёркивали: всё в руках Бога.

Прежде чем Господь награждал их дарами чудотворения, прозорливости, целительства, они на протяжении многих лет, а то и десятилетий каялись, совершали молитвенные и аскетические подвиги, отказывались от любого имущества.

Обращение к заговору — это грех

Обращение к любому заговору — это грех, ещё раз напоминает священнослужитель. И в нём нужно каяться на исповеди.

Молитва — это разговор с Богом. Она требует смирения, покаяния и доверия. Заговор же — попытка приказать, заставить, манипулировать. Между этими двумя понятиями пропасть. И тот, кто её переступает, рискует не телом, а душой. А душа дороже всего на свете.