Происшествия

В Рязани задержали рецидивиста по делу о вымогательстве 1,4 млн рублей

Алексей Самохин
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России «Рязанский» и регионального управления ФСБ задержали 31-летнего жителя Рязани. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. 

По данным полиции, потерпевшим стал 28-летний рязанец, который занимался заготовкой и продажей цветных металлов. В ходе работы он взаимодействовал с группой жителей села Шумашь Рязанского района. Со временем сельчане задолжали ему значительную сумму. Как считают правоохранители, возвращать деньги должники не спешили. Вместо этого они обратились за помощью к своему знакомому, ранее судимому за кражу и незаконный оборот наркотиков.

По версии следствия, мужчина встретился с кредитором и заявил, что теперь деньги якобы должен уже сам потерпевший. Свои требования он сопровождал угрозами похищения и физической расправы.

Испугавшись, рязанец в течение нескольких месяцев передавал злоумышленнику деньги. Средства приходилось занимать у родственников. Всего, по предварительной информации, мужчина отдал более 600 тысяч рублей.

Недавно подозреваемый потребовал еще 800 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию.

Очередную встречу организовали под контролем оперативников. Она прошла на парковке возле одного из торговых центров Рязани. После получения части требуемой суммы мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.

Во время задержания у него изъяли 50 тысяч рублей.

Следователь ОМВД России «Рязанский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

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