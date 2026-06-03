Фото Администрации Рязани
Общество

Рязанским пенсионерам начали выдавать браслеты с SOS-кнопкой и датчиком падения

Олеся Чугунова
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На заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое прошло 2 июня под руководством Марии Бобковой, представители ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» рассказали о мерах защиты пожилых людей от преступных посягательств.

Специалисты центра проводят профилактическую работу с гражданами, состоящими на социальном обслуживании, и их родственниками: организуют занятия, тематические встречи, профилактические беседы и раздают памятки.

Особое значение в борьбе с мошенническими действиями имеют «тревожные кнопки». Одиноким или одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам по их желанию выдаётся специальный браслет. Устройство оснащено кнопкой SOS и датчиком падения, что позволяет спецслужбам и соцслужбам своевременно реагировать на экстренные ситуации.

В заседании также приняли участие руководители структурных подразделений администрации, УМВД России, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. По итогам комиссия выработала рекомендации для дальнейшей работы.

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