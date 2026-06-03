В пятницу, 5 июня, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет четвертый выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (16+). По традиции программу откроет ведущий Владимир Маркони. На этот раз он исполнит популярный хит под аккомпанемент балалайки. Зрителям предстоит самим решить, действительно ли ведущий поет и играет на инструменте или это часть очередного розыгрыша.

Главная особенность проекта остается неизменной — на сцене нельзя доверять даже самым очевидным вещам. Участники шоу проходят специальную подготовку и учатся убедительно изображать исполнителей, вводя в заблуждение звездную команду.

По словам Владимира Маркони, интрига сохраняется до самого конца каждого выпуска.

«Все по-настоящему. Я не знаю заранее, кто из участников поет, звездная команда и зрители тоже не знают. Но мы знаем одно: на кону серьезный денежный приз и масса удовольствия от шоу», — отметил ведущий.

В новом выпуске к звездной команде присоединятся певец Денис Клявер и телеведущая Екатерина Скулкина. Их партнерами станут победители первого выпуска — Надежда Бабкина и Александр Буйнов.

Денис Клявер признался, что разгадать участников бывает крайне непросто. По его словам, иногда человек выглядит настолько убедительно, что кажется профессиональным вокалистом, но в итоге оказывается лишь хорошим актером. В других случаях звезды начинают искать подвох там, где его нет, и ошибаются.

В предыдущем выпуске сильнее оказалась команда участников. После трех раундов она вела со счетом 11:7, а в финале безошибочно определила, что Николай Валуев действительно исполняет песню. Победа принесла команде главный приз — один миллион рублей.

Смогут ли звезды взять реванш или участники вновь окажутся сильнее, станет известно уже в пятницу.