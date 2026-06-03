Прокуратура Московского района Рязани добилась через суд выплаты задолженности по заработной плате работникам одного из акционерных обществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Поводом для проверки стало коллективное обращение сотрудников предприятия. Прокуроры установили, что организация нарушила требования трудового законодательства и не выплачивала работникам зарплату с августа 2025 года по апрель 2026 года.

Для защиты прав граждан прокуратура направила в Московский районный суд Рязани 57 исковых заявлений. В них содержались требования о взыскании задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда. Общая сумма исковых требований превысила 12 миллионов рублей.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил все заявленные требования в полном объеме.

В надзорном ведомстве сообщили, что исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.