В Рязани школьников и студентов всё чаще вовлекают в дропперство

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в администрации Рязани особое внимание уделили росту кибермошенничества. Заседание 2 июня провела начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив Мария Бобкова. В нём участвовали руководители структурных подразделений мэрии, УМВД России, федеральных и региональных ведомств.

Представители Отделения по Рязанской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО отметили, что злоумышленники непрерывно совершенствуют схемы обмана. Они всё чаще выбирают целенаправленные и персонифицированные атаки: заранее собирают информацию о жертве в соцсетях, используют мессенджеры и методы социальной инженерии.

Особую остроту приобрела проблема дропперства. Дропперы — это участники обналичивания похищенных денег, в том числе через свои банковские карты. В эту противоправную деятельность вовлекают школьников и студентов. С 2024 года при участии Банка России постепенно создаются барьеры для дропперской деятельности. Основная цель – ограничить дистанционное банковское обслуживание дропов, чтобы защитить добропорядочных граждан.

По итогам комиссия дала соответствующие рекомендации заинтересованным сторонам и руководителям структурных подразделений администрации города.