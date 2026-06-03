Фото: vk.com/public.rokkvd
Медицина

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт отделения 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершился ремонт правого крыла первого этажа, где располагается первое поликлиническое отделение. Фотографии обновленных помещений опубликовала пресс-служба медицинского учреждения 

Работы выполнили в соответствии с новыми стандартами брендирования медицинских учреждений, рекомендациями Минздрава России и требованиями регионального ведомства. В отделении провели косметический ремонт, обновили оформление помещений в цветах единого брендбука, установили новые двери и оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов.

Как отметили в министерстве здравоохранения Рязанской области, изменения направлены на создание более удобной и современной среды для посетителей, а также на повышение качества оказания медицинской помощи.

Рязанский кожно-венерологический диспансер участвует в региональном проекте по созданию единого визуального стиля учреждений здравоохранения. Ранее в таком формате оформили левое крыло первого этажа, Детский клинико-диагностический центр и «бесшовную» регистратуру медучреждения.

Работы по дальнейшему обновлению и брендированию диспансера продолжаются.

Предыдущая статья
В Рязани школьников и студентов всё чаще вовлекают в дропперство
Следующая статья
В мэрии рассказали, что происходит на стройплощадке школы в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Темы

Погода

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Рязанской области 4 июня

В Рязанской области в среду, 4 июня, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Общество

Мэрия Рязани судится с подрядчиком, строившим школу в ДПР-7

Для ускорения процесса уже объявили новую закупку и ищут надёжного подрядчика
Новости России

Военкор Коц объяснил, как украинские дроны заходят на Санкт-Петербург с моря

Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.
Общество

В мэрии рассказали, что происходит на стройплощадке школы в Рязани

На странице губернатора Рязанской области Павла Малкова пользовательница сети поинтересовалась, как идут работы. По словам рязанки, сейчас строители, несмотря на лето и хорошую погоду, не спешат.
Общество

Прокуратура помогла взыскать более 12 млн рублей долгов по зарплате в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани добилась через суд взыскания более 12 млн рублей задолженности по зарплате, компенсаций и процентов за задержку выплат.
Новости кино и ТВ

Клявер и Скулкина проверят интуицию в шоу «Поймай меня, если сможешь» 

Главная особенность проекта остается неизменной — на сцене нельзя доверять даже самым очевидным вещам. Участники шоу проходят специальную подготовку и учатся убедительно изображать исполнителей, вводя в заблуждение звездную команду.
Происшествия

В Рязани задержали рецидивиста по делу о вымогательстве 1,4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России «Рязанский» и регионального управления ФСБ задержали 31-летнего жителя Рязани. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. 
Новости Касимова

В Касимове открылась выставка советской игрушки

В понедельник, 1 июня, в выставочных залах Касимовского туристского информационного центра открылась выставка советской игрушки «Взрослым вход запрещён разрешён!». Об этом сообщила администрация Касимовского округа Рязанской области. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье