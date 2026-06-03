В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершился ремонт правого крыла первого этажа, где располагается первое поликлиническое отделение. Фотографии обновленных помещений опубликовала пресс-служба медицинского учреждения

Работы выполнили в соответствии с новыми стандартами брендирования медицинских учреждений, рекомендациями Минздрава России и требованиями регионального ведомства. В отделении провели косметический ремонт, обновили оформление помещений в цветах единого брендбука, установили новые двери и оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов.

Как отметили в министерстве здравоохранения Рязанской области, изменения направлены на создание более удобной и современной среды для посетителей, а также на повышение качества оказания медицинской помощи.

Рязанский кожно-венерологический диспансер участвует в региональном проекте по созданию единого визуального стиля учреждений здравоохранения. Ранее в таком формате оформили левое крыло первого этажа, Детский клинико-диагностический центр и «бесшовную» регистратуру медучреждения.

Работы по дальнейшему обновлению и брендированию диспансера продолжаются.