ТНТ запустил съёмки второго сезона комедийного хита «Демис и Марина»

Телеканал ТНТ приступил к съемкам второго сезона комедийного сериала «Демис и Марина» (16+) — продолжения хитового проекта с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. Во втором сезоне зрителей ждут 14 серий по 24 минуты. Производством проекта занимается компания «Ген Продакшн».

В новом сезоне проекта зрители вновь смогут заглянуть в личную жизнь героев, а также увидеть новые скетчи, в которых легко узнать себя и окружающих. Уже полюбившиеся образы, новые персонажи, неожиданные сюжетные повороты и ситуации, знакомые каждому, — всё это ждёт зрителей в продолжении сериала.

Продолжение после рекламы

Каст проекта остаётся неизменным: главные роли вновь исполняют Демис Карибидис и Марина Кравец. Также во втором сезоне планируется серия ярких камео. В проекте появятся Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Анна Хилькевич, Тимур Родригез, певица Слава, Александр Ревва, Сергей Гореликов, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Дмитрий Грачёв, Вадим Галыгин, Роман Юнусов и Катя Шкуро.

Режиссёром-постановщиком второго сезона выступает Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!», «Мотай»), оператор-постановщик — Алексей Сурков.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Демис и Марина” — проект, в котором юмор строится на точном попадании в интонацию повседневной жизни и, конечно, на таланте и химии исполнителей главных ролей. Зрители приняли первый сезон именно за эту честность и узнаваемость. Во втором сезоне мы расширяем формат, усиливаем комедийную часть и добавляем новые лица, сохраняя при этом главное — живой, современный юмор и сильный актёрский дуэт Демиса Карибидиса и Марины Кравец».

Саша Абдуллаев, режиссёр-постановщик: «Во втором сезоне мы оставили всё то, за что зритель полюбил первый сезон, но при этом удалось внести небольшие улучшения. По сути, он будет таким же тёплым и смешным, но при этом более ярким, сочным и плотным по юмору и насыщенности событиями. Мы сохранили несколько самых ярких и узнаваемых скетчевых персонажей из первого сезона, но при этом придумали и реализовали новых — которые, я уверен, полюбятся зрителям».

Марина Кравец, актриса и автор: «Очень рада, что мы приступили к съемкам второго сезона «Демис и Марина»! В этом сезоне мы с Демисом предстанем в образах Дали, Макронов, полицейских, древних людей и просто покажем узнаваемые характеры, про которые зритель сможет сказать: «О, так это ж мой коллега!» или «О, это ж моя соседка!». «Демис и Марина» — это про жизнь!».

Демис Карибидис, автор и продюсер проекта: «Во втором сезоне мы сознательно не меняем ДНК проекта — та же узнаваемость, та же живая, местами неловкая, но честная интонация. При этом главный шаг вперёд — это глубина: мы больше внимания уделяем последствиям решений героев, их внутренним конфликтам и тому, как они меняются. Появляются сквозные сюжетные линии, которые связывают серии между собой, и за счёт этого сезон ощущается более цельным. Юмор остаётся важной частью, но он становится точнее и иногда даже острее, потому что вырастает из более серьёзных, жизненных ситуаций. Вы увидите старых новых добрых Демиса и Марину. Старые любимчики возвращаются, но скучно им не будет — мы привели им новых знакомых».