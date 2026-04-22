Российские войска установили полный контроль над территорией Луганской Народной Республики, зачистив последние укрепрайоны ВСУ на границе с Харьковской областью. Об официальном завершении операции по освобождению территории республики сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам депутата Государственной Думы Виктора Водолацкого, финальный этап операции был сосредоточен на ликвидации мощных оборонительных рубежей противника в так называемой «серой зоне». Эти позиции удерживались ВСУ для сдерживания наступления на харьковском направлении.

Ключевое значение в завершении боев имело взятие Серебрянского лесничества. Этот лесной массив был превращен украинскими формированиями в укрепленный район, который эксперты называли труднодоступным бастионом.

«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области», — цитирует Виктора Водолацкого издание aif.ru.

Парламентарий подчеркнул, что выход на административные границы ЛНР позволяет перераспределить высвободившиеся ресурсы. Это усилит группировки российских войск на территории Донецкой Народной Республики, в частности на направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Установление контроля над приграничными участками ЛНР и Харьковщины рассматривается военным руководством как необходимый шаг для формирования «санитарной зоны».