В Рязани готовность нового моста через Оку достигла 21%

Строительство дублёра моста через Оку в Рязанской области идёт в соответствии с графиком: на 22 апреля 2026 года объект готов на 21%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и профильной партийной программы.

Несмотря на прошедший паводковый период, подрядчик завершил ключевой этап на сопутствующих сооружениях. На путепроводе через автодорогу Шумашь — Дубровичи полностью закончен монтаж балок. В настоящее время строители приступили к устройству межбалочных швов.

Значительный объём работ выполнен на правом берегу Оки:

полностью обустроена временная дорога для спецтехники;

на 90% возведена насыпь основного хода будущей трассы;

завершён монтаж балок на мостовом переходе через ручей Быстрец.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, на основной строительной площадке продолжаются фундаментные работы. Специалисты погрузили 95% свай и подготовили 50% ростверков — опорных конструкций, распределяющих нагрузку от моста.

Параллельно специалисты готовят документацию для модернизации транспортной сети, прилегающей к объекту.

«Ведётся работа над проектом реконструкции трёх подъездных путей к новому мосту. Предусмотрено расширение проезжей части до четырёх полос. Общая протяжённость обновлённых участков составит около шести километров», — сообщили в профильном ведомстве.

Возведение стратегически важного для региона объекта началось в апреле 2025 года. Новый мост призван разгрузить действующий переход через Оку и улучшить логистику между Рязанью и северными районами области. Согласно утверждённому плану-графику, завершить строительство моста через Оку планируется в 2029 году.