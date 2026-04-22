Photo by form PxHere
Транспорт и дороги

В центре Рязани перекроют движение из-за велопробега

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани в воскресенье, 26 апреля, перекроют движение транспорта из-за проведения велопробега. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

«В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения города и в связи с проведением традиционного велопробега 26 апреля с 12.00 до 13.00 будет временно ограничено движение транспорта по маршруту: ул. Рабочих – ул. Лево-Лыбедская», — говорится в сообщении.

О пробеге, посвященном открытию нового велосезона, мы уже писали ранее

Продолжение после рекламы

Организаторы обещают участникам много интересного. Состоится поездка на велосипедах по улицам исторического центра Рязани, выступление известного велоблогера Дмитрия Сметкина, призы и сувениры от партнеров.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье