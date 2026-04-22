Губернатор Павел Малков: Приглашаю всех принять самое активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков призвал жителей активно участвовать в наведении порядка и озеленении городов и сёл региона.

«Субботники проводим во всех муниципальных образованиях. 25 апреля пройдет Всероссийский субботник, который организует Минстрой России. Мы должны принять самое активное участие в этой акции. Нужно обеспечить инвентарем всех желающих, организовать культурные мероприятия для участников. Прошу подключиться администрации муниципальных образований и управляющие компании, – сказал Павел Малков. – Все наши населенные пункты надо приводить в порядок после зимы. Помыть, почистить, покрасить, отремонтировать, мусор убрать. Тем более, совсем скоро уже майские праздники и нужно быть полностью готовыми. Важная часть работы – это озеленение территорий. Приглашаю всех принять активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов. Я сам обязательно это сделаю».

Глава региона подчеркнул необходимость помогать трудовым коллективам, ТОСам и общественным организациям с проведением субботников, а также информировать людей о времени и месте их проведения. Особое внимание, по словам Малкова, стоит уделить уборке на окраинах.

Кроме того, губернатор заявил, что будущее — за автоматизированной уборкой. В этом году продолжится эксперимент по внедрению спецтехники для благоустройства (уход за газонами, спил деревьев, корчевание пней). Самые эффективные практики будут тиражироваться.

По поручению Малкова, масштабное озеленение региона пройдёт в два этапа: весной и осенью. Министр ТЭК и ЖКХ Артём Уворвихвост доложил, что посадки запланированы в том числе на субботниках. Всего в муниципалитетах области пройдёт порядка 190 мероприятий: кроме санитарной уборки, планируется высадить 2500 деревьев и кустарников. В субботниках уже поучаствовали около 5 тысяч рязанцев.