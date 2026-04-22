Павел Малков, губернатор Рязанской области
Губернатор Павел Малков: Приглашаю всех принять самое активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов

Олеся Чугунова
На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков призвал жителей активно участвовать в наведении порядка и озеленении городов и сёл региона.

«Субботники проводим во всех муниципальных образованиях. 25 апреля пройдет Всероссийский субботник, который организует Минстрой России. Мы должны принять самое активное участие в этой акции. Нужно обеспечить инвентарем всех желающих, организовать культурные мероприятия для участников. Прошу подключиться администрации муниципальных образований и управляющие компании, – сказал Павел Малков. – Все наши населенные пункты надо приводить в порядок после зимы. Помыть, почистить, покрасить, отремонтировать, мусор убрать. Тем более, совсем скоро уже майские праздники и нужно быть полностью готовыми. Важная часть работы – это озеленение территорий. Приглашаю всех принять активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов. Я сам обязательно это сделаю».

Глава региона подчеркнул необходимость помогать трудовым коллективам, ТОСам и общественным организациям с проведением субботников, а также информировать людей о времени и месте их проведения. Особое внимание, по словам Малкова, стоит уделить уборке на окраинах.

Кроме того, губернатор заявил, что будущее — за автоматизированной уборкой. В этом году продолжится эксперимент по внедрению спецтехники для благоустройства (уход за газонами, спил деревьев, корчевание пней). Самые эффективные практики будут тиражироваться.

По поручению Малкова, масштабное озеленение региона пройдёт в два этапа: весной и осенью. Министр ТЭК и ЖКХ Артём Уворвихвост доложил, что посадки запланированы в том числе на субботниках. Всего в муниципалитетах области пройдёт порядка 190 мероприятий: кроме санитарной уборки, планируется высадить 2500 деревьев и кустарников. В субботниках уже поучаствовали около 5 тысяч рязанцев.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Общество

Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

Павел Малков: Необходимо срочно приступать к благоустройству общественных пространств, строительный сезон стартовал

На заседании регионального Правительства, которое провел 22 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков, обсудили планы благоустройства муниципальных образований на текущий год.
Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение».
В РГУ имени С.А. Есенина стартовал очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых

С 21 по 23 апреля в Рязани пройдёт очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых.
Рязанке присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Руководитель аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области Ирина Борисовна Козырева получила звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
В Рязани за сутки рухнуло 26 деревьев, коммунальщики разбирают завалы после снегопада

Специалисты городских служб оперативно ликвидируют последствия непогоды.
«Гончарная сказка» возвращает традиции в современный Скопин

В прошлом году в Скопине полностью преобразился участок от улицы Карла Маркса до стадиона «Труд».
Делегация Рязанской области участвует в ключевых сессиях III форума «Малая Родина – сила России»

В Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».
Жители Рязани могут поучаствовать в «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора

До 24 апреля 2026 года продолжается первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья», организованной Роспотребнадзором.

