Губернатор Павел Малков: Приглашаю всех принять самое активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков призвал жителей активно участвовать в наведении порядка и озеленении городов и сёл региона.
Глава региона подчеркнул необходимость помогать трудовым коллективам, ТОСам и общественным организациям с проведением субботников, а также информировать людей о времени и месте их проведения. Особое внимание, по словам Малкова, стоит уделить уборке на окраинах.
Кроме того, губернатор заявил, что будущее — за автоматизированной уборкой. В этом году продолжится эксперимент по внедрению спецтехники для благоустройства (уход за газонами, спил деревьев, корчевание пней). Самые эффективные практики будут тиражироваться.
По поручению Малкова, масштабное озеленение региона пройдёт в два этапа: весной и осенью. Министр ТЭК и ЖКХ Артём Уворвихвост доложил, что посадки запланированы в том числе на субботниках. Всего в муниципалитетах области пройдёт порядка 190 мероприятий: кроме санитарной уборки, планируется высадить 2500 деревьев и кустарников. В субботниках уже поучаствовали около 5 тысяч рязанцев.