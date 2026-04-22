Изображение от senivpetro на Freepik
Автоюрист рассказал, как нельзя украшать автомобиль к 9 Мая

Алексей Самохин
Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил водителям о правилах размещения праздничных украшений на автомобилях в преддверии Дня Победы. По словам эксперта, передние боковые и лобовое стёкла запрещено закрывать любыми изображениями или наклейками. Это связано с требованиями к светопропускаемости передних стёкол.

«Задние стёкла и стекло багажника могут быть затонированы, поэтому я не вижу ничего запрещающего, если фотографии, например, «Бессмертного полка» будут расположены на задних боковых стёклах и заднем стекле», — сообщил Славнов в беседе с RT.

Категорически запрещено размещать украшения на фарах и регистрационных номерах. Как пояснил автоюрист, это технически небезопасно: закрытые фары не обеспечат необходимое освещение, а сокрытие номера является нарушением ПДД.

Георгиевскую ленточку эксперт рекомендует носить непосредственно на одежде, а не крепить на автомобиль.

