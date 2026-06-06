15-летний россиянин живёт в аэропорту Гуанчжоу и собирает деньги на билет домой

15-летний Артур из Москвы уже несколько дней находится в аэропорту китайского Гуанчжоу. Подросток просит помощи у россиян, чтобы собрать деньги на возвращение домой.

Как сообщает SHOT, около двух месяцев назад школьник переехал в Китай. Перед отъездом он якобы заключил контракт с местным модельным агентством. После прибытия представители компании оформили над ним опекунство, предоставили жильё и работу. Позже, по словам самого подростка, агентство неожиданно расторгло договор. Артур утверждает, что ему не выплатили почти 10 тысяч юаней, что составляет примерно 110 тысяч рублей.

После этого москвич попытался самостоятельно найти подработку. Однако работодатели отказывали ему из-за возраста. Накопить деньги на обратный билет таким способом не удалось.

Подросток обратился за помощью в полицию. По его словам, там сообщили, что могут лишь помочь связаться с родственниками. При этом связь с семьёй он не терял — его мама и сестра находятся в Москве.

Сейчас Артур живёт в аэропорту Гуанчжоу и просит финансовую помощь у российских путешественников. По предварительным данным, ему уже удалось собрать большую часть суммы, необходимой для покупки билета домой.