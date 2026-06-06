Губернатор Малков рассказал о сбитых над Рязанской областью БПЛА

В ночь на 6 июня над Рязанской областью сбили два беспилотника. Губернатор Павел Малков сообщил подробности.

По словам главы региона, повреждений и пострадавших нет. Накануне, 5 июня, в регионе сбили 8 БПЛА.

О перехвате вражеских беспилотников в других регионах России этой ночью сообщили в Минобороны РФ. Всего силы ПВО уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

БПЛА также перехватили над Московской областью, республикой Крым, республикой Абхазией, а также над Азовским и Чёрным морями.

Напомним, в Рязанской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. В городе введены ограничения Сети (работают только сервисы из «белого списка»).