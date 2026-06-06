Направляющиеся в Турцию велопутешественники сделали несколько остановок в Рязанской области

Велопутешественники Вит и Юля, направляющиеся в Турцию, сделали несколько остановок в Рязанской области. Своими впечатлениями от региона они поделились в группе ВКонтакте.
Молодые люди планируют доехать из Москвы до Стамбула на велосипедах. Они стартовали из Пензенской области, сейчас направляются в столицу. Маршрут проходит через Рязанскую область.
Первой остановкой велопутешественников в нашем регионе стал город Шацк. Из Зубовой Поляны (республика Мордовия) до него 93 км. Здесь они столкнулись с классическими приключениями полевой жизни. Ночь в палатке выдалась холодной, утром путешественников разбудила жара. Также их одолели комары.
Главным открытием на пути стало огромное скопление придорожных кафе:
Следующая остановка в Рязанской области — село Кирицы. До него велопутешественники ехали 97 км. С самого утра у ребят «заболел» интернет — работала только социальная сеть «ВКонтакте». Пытаясь проскочить между дождевой тучей и голубым небом, путешественники промокли до нитки.
Безусловно, в Кирицах путешественники полюбовались усадьбой фон Дервиза в Кирицах — архитектурным памятником, привлекающим туристов со всей области. Завершился вечер традиционной ночёвкой в палатке, ужином гречкой и борьбой с комарами.
Далее в планах Вита и Юли — посещение Рязани. От Шацка и Кириц до областного центра остаётся около 54 км.