Направляющиеся в Турцию велопутешественники сделали несколько остановок в Рязанской области

Велопутешественники Вит и Юля, направляющиеся в Турцию, сделали несколько остановок в Рязанской области. Своими впечатлениями от региона они поделились в группе ВКонтакте.

Молодые люди планируют доехать из Москвы до Стамбула на велосипедах. Они стартовали из Пензенской области, сейчас направляются в столицу. Маршрут проходит через Рязанскую область.

Первой остановкой велопутешественников в нашем регионе стал город Шацк. Из Зубовой Поляны (республика Мордовия) до него 93 км. Здесь они столкнулись с классическими приключениями полевой жизни. Ночь в палатке выдалась холодной, утром путешественников разбудила жара. Также их одолели комары.

Велопутешествия вдвоём | Борт Журн

Главным открытием на пути стало огромное скопление придорожных кафе:

— Впервые вижу, чтобы было так много кафешек: «У Лилии», «У Федоровича», «Русь», «Едок», «Ездок», «Брат»… И везде ароматный дым из мангалов затянул пространство в манящий туман», — делится впечатлениями автор постов.

Фото из группы Велопутешествия вдвоём | Борт Журн

Следующая остановка в Рязанской области — село Кирицы. До него велопутешественники ехали 97 км. С самого утра у ребят «заболел» интернет — работала только социальная сеть «ВКонтакте». Пытаясь проскочить между дождевой тучей и голубым небом, путешественники промокли до нитки.

— Намокли так, что выжимать можно, но так же быстро и высохли под тем небом голубым, — говорится в сообщении.

Безусловно, в Кирицах путешественники полюбовались усадьбой фон Дервиза в Кирицах — архитектурным памятником, привлекающим туристов со всей области. Завершился вечер традиционной ночёвкой в палатке, ужином гречкой и борьбой с комарами.

Велопутешествия вдвоём | Борт Журн

Далее в планах Вита и Юли — посещение Рязани. От Шацка и Кириц до областного центра остаётся около 54 км.