Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ранее оценённый ущерб от разрушения Каховской ГЭС более чем в 11,5 миллиарда рублей остаётся предварительным и продолжает увеличиваться.

В беседе с РИА Новости глава региона отметил, что в расчёты включены разрушенные здания и объекты инфраструктуры, потери агропромышленного комплекса из-за прекращения полива, экологический ущерб, проблемы в работе энергосистемы и транспорта, а также невозможность использовать Каховский судоходный шлюз.

По словам Сальдо, окончательную сумму можно будет определить только после полного восстановления инфраструктуры, решения жилищных вопросов пострадавших жителей и возвращения контроля над правым берегом Днепра.

После разрушения плотины Каховской ГЭС в зоне затопления оказались 23 населённых пункта, включая четыре города. Из опасных районов эвакуировали более 10 тысяч человек.

Губернатор также напомнил о человеческих потерях. По имеющимся данным, жертвами произошедшего стали 60 человек. Новых подтверждённых сведений об увеличении числа погибших, по его словам, нет.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года после ракетного удара ВСУ. Президент Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима, а Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт.