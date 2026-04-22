Дожди и порывистый ветер ожидаются в Рязанской области 23–24 апреля

В четверг и пятницу в регионе сохранится пасмурная погода с осадками и усилением ветра до 15 м/с, сообщает Рязанский гидрометцентр.

23 апреля по области ожидается облачная погода с небольшим дождём, днём местами осадки усилятся до умеренных. Юго-западный ветер разгонится до 6–11 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15 м/с.

Ночью температура составит от 0 до 5°С, в Рязани 2–4°С. Днём воздух прогреется до 6–11°С, в областном центре ожидается 8–10°С.

24 апреля погодные условия практически не изменятся: облачно, небольшой и местами умеренный дождь. Ветер сменится на южный, сохранив скорость 6–11 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночная температура составит 1–6°С, в Рязани 2–4°С. Днём похолодает до 4–9°С по области, в столице региона столбики термометров покажут 4–6°С.