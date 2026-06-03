Гроза и порывистый ветер ожидаются в Рязанской области 4 июня

В Рязанской области в среду, 4 июня, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

Вместе с тем сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. По данным МЧС, сильные порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередачи и связи, сбоям в работе транспорта, росту числа ДТП, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также повреждению кровли зданий и авариям на объектах коммунальной инфраструктуры.