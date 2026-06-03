Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot
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Европейские СМИ испугались пророчества Нострадамуса о России. ИИ расшифровал катрены и вскрыл правду

Валерия Мединская
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Удивительные дела происходят в Европе. Там решили расшифровать пророчества Мишеля Нострадамуса. Загадочные катрены пропустили через искусственный интеллект. И вот что выяснилось: одно из предсказаний касается России. Оно так напугало европейские средства массовой информации, что его стараются скрыть самым банальным образом. Делают вид, что расшифровки вовсе не существует, пишет издание «Царьград».

Что ИИ нашёл в словах Нострадамуса

Любопытный эксперимент провели в Европе. Там большой популярностью пользуются предсказания, которые несколько веков назад оставил Мишель Нострадамус. Любители мистики и поныне ищут в его катренах подсказки, которые помогут раскрыть будущее.

На помощь решили привлечь нейросети, которые сейчас развиваются в бешеном темпе. Задумка была простой: перевести туманные предсказания в плоскость статистических данных. Экспериментаторы загрузили катрены в ИИ-модель. При этом дали задачу составить на их основе прогноз на ближайшие годы.

Что получилось на выходе? Исследователям неожиданно выдали чёткую хронологию событий. Они якобы должны случиться в ближайшие годы на основе катренов французского предсказателя.

Что ждёт Францию и Британию

Львиная доля прогноза касается судьбы самой Франции. И она будет печальна, если верить расшифровкам. ИИ, проанализировав катрены Нострадамуса, выдал причудливый геополитический прогноз. Уже через два года суверенитет Франции сильно ослабнет. Этим не преминут воспользоваться другие игроки. США немедленно воспользуются слабостью страны, чтобы разместить в её южной части собственные военные базы.

Британия тоже будет переживать трудные времена. Если верить ИИ, в конце этого года там случится большое наводнение. Сильно пострадает юго-восточное побережье страны. При этом бедствие станет триггером для военного конфликта Великобритании с Италией, Испанией и Грецией. Эти три страны объединятся в альянс, который ИИ назвал «Аузонией».

Москва станет новым полюсом силы к 2030 году

Но это ещё не всё. В пророчествах Нострадамуса, пропущенных через оказались и другие тезисы о России. Пропустив через себя несколько катренов, ИИ изрёк: вокруг Москвы сформируется новый полюс силы. Процесс завершится к 2030 году. И это завершит трансформацию всего мирового порядка.

«Алгоритмический анализ позволяет убрать человеческий фактор искажения. Машина видит не мистику, а повторяющиеся циклы, которые мы называем историческими спиралями», — прокомментировал результаты эксперимента изданию Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Европейские СМИ испугались и замолчали

Самое интересное, что средства массовой информации в Европе испугались этого политического предсказания. Там предпочли сделать вид, что его вовсе не существует. Хотя обычно любое упоминание о Нострадамусе — лакомый кусок для западной прессы. На сей раз там сделали вид, что расшифровки, касающейся России, не существует.

Очевидно, журналисты не желают писать то, что идёт вразрез с официальной риторикой о стабильности европейских институтов и вечном доминировании США на мировой арене.

Стоит ли верить нашумевшим расшифровкам

Прогнозы Нострадамуса нельзя воспринимать всерьёз. Его популярность в Европе объясняется всего лишь модой на мистицизм и влиянием массовой культуры.

Сам Нострадамус ещё при жизни постарался обрести статус предсказателя. Это обеспечило ему влияние и повышение статуса в тогдашнем обществе. Врач по ремеслу, Нострадамус сам выпускал астрологические альманахи. Интерес к его неординарной личности средства массовой информации подогревают до сих пор.

Знаменитые катрены написаны им со знанием дела. Туманно, метафорично и без привязки к конкретным датам. Это позволяет каждому новому поколению находить в них отражение современных исторических событий. Исторические же факты при этом часто списываются на совпадения или неверные трактовки.

Но одно ясно точно. Европейские СМИ действительно испугались прогноза о России. И сделали вид, что его не существует, а это само по себе уже говорит о многом.

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