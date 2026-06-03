Поездка подростка на мопеде обернулась для семьи из Касимова крупными штрафами

В Касимове сотрудники Госавтоинспекции пресекли нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним водителем. В ходе рейда автоинспекторы остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом.

Как выяснилось в ходе проверки, юноша не имел права садиться за руль данного транспортного средства. Инспекторы ГИБДД немедленно отстранили его от управления и составили административные материалы.

Теперь нарушителю и его семье предстоит заплатить штраф. Согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством без водительского удостоверения подростку грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Однако финансовые потери на этом для семьи не закончились. Законному представителю несовершеннолетнего, который передал ему мопед, также выписали штраф. В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, за передачу управления лицу, заведомо не имеющему на это права, родитель или опекун оштрафован на 30 тысяч рублей.

Кроме того, профилактикой в отношении семьи займутся специализированные органы. Все собранные материалы по данному факту полицейские передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер воспитательного и профилактического характера.