Фото: госавтоинспекция Рязанской области
Новости Касимова

Поездка подростка на мопеде обернулась для семьи из Касимова крупными штрафами

Анастасия Мериакри
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В Касимове сотрудники Госавтоинспекции пресекли нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним водителем. В ходе рейда автоинспекторы остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом.

Как выяснилось в ходе проверки, юноша не имел права садиться за руль данного транспортного средства. Инспекторы ГИБДД немедленно отстранили его от управления и составили административные материалы.

Теперь нарушителю и его семье предстоит заплатить штраф. Согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством без водительского удостоверения подростку грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Однако финансовые потери на этом для семьи не закончились. Законному представителю несовершеннолетнего, который передал ему мопед, также выписали штраф. В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, за передачу управления лицу, заведомо не имеющему на это права, родитель или опекун оштрафован на 30 тысяч рублей.

Кроме того, профилактикой в отношении семьи займутся специализированные органы. Все собранные материалы по данному факту полицейские передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер воспитательного и профилактического характера.

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