Общество

Подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам дальнейшего развития действующих рязанских предприятий

Олеся Чугунова
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3 июня на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации развития Рязанской области (КРРО) Вячеслав Несин подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Келер Рус» в рамках реализации проекта по запуску серийной сборки профессиональных высокоточных печей «Ru Chef» и с АО «Ряжский авторемонтный завод» по модернизации производственных процессов и расширению ассортимента малогабаритной специальной техники на электротяге.

Первое из соглашений предусматривает вложения инвестором в размере 230 млн рублей с созданием 50 рабочих мест, реализация второго инвестпроекта рассчитана на 100 млн рублей и открытие 40 новых вакансий.

По словам гендиректора Корпорации развития Вячеслава Несина, оба предприятия являются давними партнерами КРРО:

«Региональной экономике нужны как внешние, так и внутренние инвестиции. Мы горячо поддерживаем, когда предприятия, в том числе наши партнеры выходят на уровень расширения своих производственных мощностей, ассортимента, создания рабочих мест, вкладывая в обновление собственные средства. Уверен в успехе наших коллег, Корпорация развития как институт поддержки сделает для этого все необходимое».

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