Подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам дальнейшего развития действующих рязанских предприятий

3 июня на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации развития Рязанской области (КРРО) Вячеслав Несин подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Келер Рус» в рамках реализации проекта по запуску серийной сборки профессиональных высокоточных печей «Ru Chef» и с АО «Ряжский авторемонтный завод» по модернизации производственных процессов и расширению ассортимента малогабаритной специальной техники на электротяге.

Первое из соглашений предусматривает вложения инвестором в размере 230 млн рублей с созданием 50 рабочих мест, реализация второго инвестпроекта рассчитана на 100 млн рублей и открытие 40 новых вакансий.

По словам гендиректора Корпорации развития Вячеслава Несина, оба предприятия являются давними партнерами КРРО: