Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала.
Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.
В Рязанской области в среду, 4 июня, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.
Главная особенность проекта остается неизменной — на сцене нельзя доверять даже самым очевидным вещам. Участники шоу проходят специальную подготовку и учатся убедительно изображать исполнителей, вводя в заблуждение звездную команду.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России «Рязанский» и регионального управления ФСБ задержали 31-летнего жителя Рязани. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы денег.
В понедельник, 1 июня, в выставочных залах Касимовского туристского информационного центра открылась выставка советской игрушки «Взрослым вход запрещён разрешён!». Об этом сообщила администрация Касимовского округа Рязанской области.