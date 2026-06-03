Мэрия Рязани судится с подрядчиком, строившим школу в ДПР-7

«Мы знаем, что жители с нетерпением ждут открытия новой школы в мкр. ДПР-7. К сожалению, подрядчик не смог обеспечить нужные темпы работ, и мы были вынуждены расторгнуть с ним контракт. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. Для ускорения процесса мы уже объявили новую закупку и ищем надёжного подрядчика, который сможет приступить к активным работам на объекте».