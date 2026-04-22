С 1 мая меняются правила переводов через СБП

С 1 мая 2025 года в России вводятся новые тарифы на переводы через Систему быстрых платежей. Бесплатными останутся только операции между физическими лицами и платежи в пользу государства, а любые транзакции с участием бизнеса станут платными. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Без комиссии россияне смогут переводить самим себе до 30 миллионов рублей в месяц, другим гражданам — до 100 тысяч рублей в месяц. Также бесплатными останутся платежи в пользу государства: налоги, штрафы и пошлины.

Новые тарифы для бизнеса

Центробанк вводит дифференцированную шкалу оплаты, размер которой зависит от суммы перевода. Минимальная комиссия составит пять копеек для платежей до 125 рублей, максимальная — три рубля для переводов от шести тысяч до одного миллиона рублей.

Платными станут три категории операций: C2B (оплата товаров и услуг бизнесу), B2C (выплаты от бизнеса гражданам) и B2B (расчеты между юрлицами и ИП). Принципиальное новшество — комиссия взимается с обеих сторон: и при списании, и при зачислении средств.

«Изменения напрямую затрагивают финансовые организации, которые являются клиентами ЦБ, а опосредованно — самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридические лица», — пояснил Дмитрий Трепольский.

По его словам, для этой категории участников СБП становится инструментом с прогнозируемыми, хотя и возросшими издержками на эквайринг и межбанковские переводы.

Обычные граждане не увидят новых строк «комиссия за перевод» в банковских приложениях при переводах между физлицами. Платить придется только при расчетах с бизнесом — от покупки кофе по QR-коду до перечисления гонорара самозанятому специалисту.

Вырастут ли цены

Вероятность роста цен для потребителей эксперт оценивает как крайне низкую. Комиссия в три рубля с перевода в 100 тысяч рублей составляет 0,003% — это значительно ниже тарифов классического карточного эквайринга.

«Для малого бизнеса и самозанятых это скорее вопрос операционной гигиены и учета микрорасходов», — отметил Трепольский.

В высокооборотных нишах с низкой маржой бизнес может попытаться переложить расходы на клиентов, однако конкуренция в цифровой среде, скорее всего, удержит цены на прежнем уровне, считает финансист.

Эксперт допускает умеренный риск пересмотра банками внутренних комиссионных программ для юрлиц и ИП. Однако ЦБ жестко контролирует соблюдение предельных ставок в СБП. Основная опасность, по мнению Трепольского, кроется в технической плоскости: банки могут классифицировать переводы самозанятым как «коммерческие» даже в личных случаях. Это потребует от пользователей более внимательного выбора цели платежа.