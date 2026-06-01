Володин рассказал о законах и изменениях, которые вступают в силу в июне 

Алексей Самохин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о федеральных законах и нововведениях, которые начинают действовать в июне. Часть изменений направлена на поддержку участников специальной военной операции и их семей, другие касаются миграционной политики, защиты исторической памяти и сохранения объектов культурного наследия.

Особое внимание уделено дополнительным гарантиям для военнослужащих. Продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам, который вступил в силу 25 мая. Кроме того, автоматически продлеваются договоры аренды земельных участков, заключённые участниками СВО. Такая норма также начала действовать с 25 мая.

Ещё одно новшество позволит одному из родителей или детям военнослужащего в отдельных случаях проводить отпуск одновременно с ним.

Как отметил Володин, вопросы поддержки участников специальной военной операции, их родных и близких остаются одним из главных направлений работы Государственной Думы. С 2022 года в этой сфере приняли 168 федеральных законов.

С июня продолжается и эксперимент по усилению контроля за иностранными гражданами. В его рамках сохраняются дополнительные меры учёта мигрантов, включая обязательный сбор биометрических персональных данных.

По словам председателя Госдумы, с 2024 года для совершенствования миграционной политики приняли 25 федеральных законов. При этом 21 инициативу подготовили депутаты. В парламенте считают, что новые нормы помогают эффективнее бороться с нелегальной миграцией.

Среди других изменений — меры по защите исторической правды и сохранению объектов культурного наследия. В частности, ДОМ.РФ будет участвовать в поддержке проектов по сохранению памятников. Информацию об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, планируют собрать в единой информационной системе. Это должно помочь органам охраны контролировать ситуацию, а инвесторам — получать достоверные сведения о таких объектах.

