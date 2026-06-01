Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

С 1 июня россияне могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты через портал Госуслуг. Новая мера поддержки предназначена для семей, в которых воспитываются двое и более детей.

Размер выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Он рассчитывается как разница между фактически начисленным НДФЛ и налогом, который был бы уплачен по ставке 6%.

Например, если в 2025 году родитель заплатил НДФЛ по ставке 13% на сумму 60 тысяч рублей, то при расчёте по ставке 6% налог составил бы 27,7 тысячи рублей. В таком случае размер выплаты достигнет 32,3 тысячи рублей.

Получить поддержку могут семьи, которые постоянно проживают в России и воспитывают не менее двух детей младше 18 лет. Также право на выплату сохраняется, если детям ещё не исполнилось 23 года и они учатся очно.

Ещё одно обязательное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Кроме того, заявитель должен иметь доход, с которого в предыдущем году уплачивался НДФЛ, а также не иметь задолженности по алиментам, если обязан их выплачивать.

Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября. При этом обратиться разрешается только за один расчётный период. Так, в 2026 году выплата оформляется по итогам 2025 года.

Как правило, заявление рассматривает Социальный фонд России в течение десяти рабочих дней. После принятия положительного решения деньги перечислят на банковский счёт, указанный заявителем. В отдельных случаях для подтверждения данных может потребоваться личное посещение МФЦ или клиентской службы Социального фонда.