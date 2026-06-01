Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С 1 июня россияне могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты через портал Госуслуг. Новая мера поддержки предназначена для семей, в которых воспитываются двое и более детей.

Размер выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Он рассчитывается как разница между фактически начисленным НДФЛ и налогом, который был бы уплачен по ставке 6%.

Например, если в 2025 году родитель заплатил НДФЛ по ставке 13% на сумму 60 тысяч рублей, то при расчёте по ставке 6% налог составил бы 27,7 тысячи рублей. В таком случае размер выплаты достигнет 32,3 тысячи рублей.

Получить поддержку могут семьи, которые постоянно проживают в России и воспитывают не менее двух детей младше 18 лет. Также право на выплату сохраняется, если детям ещё не исполнилось 23 года и они учатся очно.

Ещё одно обязательное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Кроме того, заявитель должен иметь доход, с которого в предыдущем году уплачивался НДФЛ, а также не иметь задолженности по алиментам, если обязан их выплачивать.

Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября. При этом обратиться разрешается только за один расчётный период. Так, в 2026 году выплата оформляется по итогам 2025 года.

Как правило, заявление рассматривает Социальный фонд России в течение десяти рабочих дней. После принятия положительного решения деньги перечислят на банковский счёт, указанный заявителем. В отдельных случаях для подтверждения данных может потребоваться личное посещение МФЦ или клиентской службы Социального фонда.

Предыдущая статья
Рак полости рта и ротоглотки помолодел в России — SHOT
Следующая статья
Задержан подозреваемый в убийстве в Рязани 32 года назад

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.

Темы

Происшествия

В Рязани женщина упала с детского самоката и оказалась в больнице 

Место, где случился инцидент, не сообщается. Известно, что женщина скатилась на детском самокате с горки и оказалась в медицинском учреждении. 
Акценты

Володин рассказал о законах и изменениях, которые вступают в силу в июне 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о федеральных законах и нововведениях, которые начинают действовать в июне. Часть изменений направлена на поддержку участников специальной военной операции и их семей, другие касаются миграционной политики, защиты исторической памяти и сохранения объектов культурного наследия.
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве в Рязани 32 года назад

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершённом в Рязани более 30 лет назад. Всё это время он скрывался под чужим именем и даже официально считался умершим. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Медицина

Рак полости рта и ротоглотки помолодел в России — SHOT

В России врачи фиксируют тревожную тенденцию: рак полости рта и ротоглотки всё чаще диагностируют у людей более молодого возраста. Если раньше такой диагноз чаще ставили пациентам около 60 лет, то теперь заболевание нередко выявляют у россиян в 40–50 лет.
Новости Касимова

Иван Бахилов поделился детской фотографией в День защиты детей

Глава Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов опубликовал в социальных сетях свою детскую фотографию и поздравил жителей с Международным днём защиты детей.
Интересное

Звезды советуют Овнам не покупать лишнее, а Скорпионам хранить денежные тайны

Деньги любят сюрпризы. На этой неделе одни знаки рискуют спустить лишнее, а другие неожиданно найдут способ сохранить бюджет. Рассказываем, кому стоит придержать карту, а кому можно позволить себе приятные траты.
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 июня возобновил работу автобус до Орехового озера

На время пляжного сезона маршрут №25 снова будет возить отдыхающих
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье