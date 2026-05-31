Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

На большей части Европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного. При этом в эпицентре «перегрева» окажутся Средняя Волга и Черноземье — здесь температурный режим будет на 2–3° выше климатической нормы. Как сообщили «Метеовести», исключение составят лишь южные широты: в этой части Русской равнины ожидается погода в рамках климата или немного прохладнее.

За Уралом ситуация сложится иначе: зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири, тогда как на юге региона средняя температура на 1–2° превысит многолетние значения. Примерно такой же погодный сценарий реализуется на Дальнем Востоке.

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.

Однако в середине месяца аномально тёплая погода сменится кратковременным похолоданием: температурный режим ненадолго станет прохладнее обычного. Но затем в атмосфере вновь возобладают летние процессы.

Средняя температура июня в Центральном федеральном округе ожидается на 1–2° выше многолетних значений.