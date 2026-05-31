Врачи запретили Сан Санычу из «Школы ремонта» сниматься из-за болезни суставов

Известному ведущему и уроженцу Рязани Александру Гришаеву, прославившемуся под псевдонимом Сан Саныч в телепрограмме «Школа ремонта» (12+), врачи запретили заниматься ремонтом и сниматься. Причиной стало серьёзное заболевание, обострившееся из-за многолетних нагрузок на съёмочных площадках.

По данным канала Mash, 51-летнему артисту диагностировали полиостеоартроз — множественное поражение суставов. Пострадали крупные суставы правой руки и стопы. Медики предполагают, что болезнь стала следствием его активной работы на стройках и во время съёмок шоу, где физические нагрузки были неотъемлемой частью образа.

Несмотря на это, утренняя скованность в теле у актёра сейчас длится пару минут, хотя раньше доходила до трёх.

Для стабилизации состояния Александру Юрьевичу прописали комплексную терапию, которая включает регулярные занятия лечебной физкультурой (ЛФК) и физиотерапию. Однако главным условием для поддержания здоровья стал полный отказ от больших физических нагрузок.

Врачи настоятельно рекомендовали ему исключить любые работы, связанные с ремонтом, что фактически ставит крест на его главном амплуа «прораба». На звонки журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию артист пока не отвечает.

Стоит отметить, что Александр Гришаев — профессиональный актёр, который родился 19 августа 1974 года в Рязани. Образ Сан Саныча принёс ему всенародную любовь и стал его визитной карточкой на долгие годы.