22 мая в Старобельске произошла страшная трагедия: в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек. Среди жертв — студенты в возрасте от 14 до 18 лет, более 60 человек получили ранения. В момент удара в здании находились 86 учащихся.

«Меня убило, Настя, я боюсь»: последние сообщения из-под завалов

После удара студенты, оказавшиеся под завалами, пытались связаться с родными, пишет aif.ru. Одной из жертв атаки стала студентка Дарья Сердюк, которая незадолго до гибели успела отправить близким видеосообщения.

«Настя, помоги мне, убило. Настя, я в завалах, Насть, помоги. Меня убило, Настя. Настя, летит, я боюсь, Настя!» — эти слова девушки, записанные на видео, стали последним свидетельством ужаса, который пережили учащиеся колледжа.

По словам родственников, Дарья незадолго до трагедии находилась в Санкт-Петербурге, но вернулась в Старобельск из-за приближающихся экзаменов.

«Семнадцатого мая она уезжала [из Санкт-Петербурга], и был такой знак, автобус ломается. Говорят: «Вы сможете уехать из Петербурга только через неделю. Но Даша спешила», — поделилась родственница погибшей с журналистами.

Мать другой студентки, Анастасии Василенко, Ольга Василенко рассказала, что дочь звонила ей вечером 22 мая: «Она звонила мне, говорила: «Мама, нас бомбят». А потом перестала отвечать на звонки».

Несбывшиеся мечты: Анна Погрибниченко планировала свадьбу

Ещё одной жертвой атаки стала 19-летняя Анна Погрибниченко. Как рассказала её двоюродная сестра Ирина Голобурдова, девушка планировала свадьбу.

«Она у меня самая лучшая, светлый и добрый человечек. Я на свадьбу должна ехать. На свадьбу, но не сюда», — с болью в голосе сообщила Ирина.

По её словам, в течение месяца к Анне должен был вернуться жених. Девушку похоронили на малой родине — в посёлке Белокуракино в ЛНР. Это были первые похороны после трагедии. Позднее также состоялись похороны студента Максима Бугакова.

«Дети шли босиком по стеклам»: педагог спасла 30 учащихся

На фоне трагических свидетельств есть и история мужества. Преподаватель колледжа Елена Юрьева смогла спасти около 30 детей во время атаки.

«Я попросила дежурного открыть аварийный выход. Мы вместе с детьми вышли. Я попросила всех держаться вместе и запомнить, кто с кем идёт. Мы выбежали. Бежали прямо по дороге к частному сектору», — рассказала педагог.

Когда взрывы стали раздаваться впереди, Елена Юрьева приняла решение остановиться и укрыться под деревьями и кустами. Детей она рассадила так, чтобы их не было видно с воздуха. Затем группа направилась к знакомой преподавателя, где пострадавшим оказали первую помощь и вызвали врачей.

«Это были дети бледные, с синими губами, которые даже не могли разговаривать. Они шли босиком по стеклам, камням и всему тому, что лежало на дороге», — с трудом сдерживая эмоции, вспоминает Елена Юрьева.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что атака беспилотников ВСУ на Старобельск «переполнила чашу терпения». В связи с этим Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио довёл до американской стороны информацию о том, что российские военнослужащие начинают удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ. Министр также призвал Вашингтон обратить внимание на необходимость эвакуации дипломатов и других граждан из украинской столицы.

В связи с трагедией в Старобельске и Луганской Народной Республике объявлены дни траура. Жители несут цветы к стенам разрушенного колледжа, зажигают свечи и молятся за погибших.