Новости России

Опубликованы последние сообщения студентов из-под завалов в Старобельске

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

22 мая в Старобельске произошла страшная трагедия: в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек. Среди жертв — студенты в возрасте от 14 до 18 лет, более 60 человек получили ранения. В момент удара в здании находились 86 учащихся.

«Меня убило, Настя, я боюсь»: последние сообщения из-под завалов

После удара студенты, оказавшиеся под завалами, пытались связаться с родными, пишет aif.ru. Одной из жертв атаки стала студентка Дарья Сердюк, которая незадолго до гибели успела отправить близким видеосообщения.

«Настя, помоги мне, убило. Настя, я в завалах, Насть, помоги. Меня убило, Настя. Настя, летит, я боюсь, Настя!» — эти слова девушки, записанные на видео, стали последним свидетельством ужаса, который пережили учащиеся колледжа.

По словам родственников, Дарья незадолго до трагедии находилась в Санкт-Петербурге, но вернулась в Старобельск из-за приближающихся экзаменов.

«Семнадцатого мая она уезжала [из Санкт-Петербурга], и был такой знак, автобус ломается. Говорят: «Вы сможете уехать из Петербурга только через неделю. Но Даша спешила», — поделилась родственница погибшей с журналистами.

Мать другой студентки, Анастасии Василенко, Ольга Василенко рассказала, что дочь звонила ей вечером 22 мая: «Она звонила мне, говорила: «Мама, нас бомбят». А потом перестала отвечать на звонки».

Несбывшиеся мечты: Анна Погрибниченко планировала свадьбу

Ещё одной жертвой атаки стала 19-летняя Анна Погрибниченко. Как рассказала её двоюродная сестра Ирина Голобурдова, девушка планировала свадьбу.

«Она у меня самая лучшая, светлый и добрый человечек. Я на свадьбу должна ехать. На свадьбу, но не сюда», — с болью в голосе сообщила Ирина.

По её словам, в течение месяца к Анне должен был вернуться жених. Девушку похоронили на малой родине — в посёлке Белокуракино в ЛНР. Это были первые похороны после трагедии. Позднее также состоялись похороны студента Максима Бугакова.

«Дети шли босиком по стеклам»: педагог спасла 30 учащихся

На фоне трагических свидетельств есть и история мужества. Преподаватель колледжа Елена Юрьева смогла спасти около 30 детей во время атаки.

«Я попросила дежурного открыть аварийный выход. Мы вместе с детьми вышли. Я попросила всех держаться вместе и запомнить, кто с кем идёт. Мы выбежали. Бежали прямо по дороге к частному сектору», — рассказала педагог.

Когда взрывы стали раздаваться впереди, Елена Юрьева приняла решение остановиться и укрыться под деревьями и кустами. Детей она рассадила так, чтобы их не было видно с воздуха. Затем группа направилась к знакомой преподавателя, где пострадавшим оказали первую помощь и вызвали врачей.

«Это были дети бледные, с синими губами, которые даже не могли разговаривать. Они шли босиком по стеклам, камням и всему тому, что лежало на дороге», — с трудом сдерживая эмоции, вспоминает Елена Юрьева.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что атака беспилотников ВСУ на Старобельск «переполнила чашу терпения». В связи с этим Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио довёл до американской стороны информацию о том, что российские военнослужащие начинают удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ. Министр также призвал Вашингтон обратить внимание на необходимость эвакуации дипломатов и других граждан из украинской столицы.

В связи с трагедией в Старобельске и Луганской Народной Республике объявлены дни траура. Жители несут цветы к стенам разрушенного колледжа, зажигают свечи и молятся за погибших.

Предыдущая статья
Новый взгляд на Золотое кольцо: почему туристы всё чаще едут в Ярославль и Рыбинск
Следующая статья
Опубликована программа фестиваля «Театральный поезд» в Рязани

Популярные материалы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.

Темы

Происшествия

В Рязани суд приговорил вора к 3 годам колонии за кражу велосипеда и пылесоса

В августе 2025 года злоумышленник украл велосипед марки «Stels» с мотором-колесом, который был припаркован у дома по улице Грибоедова.
Общество

Работодатель в Рязани уволил сотрудника, проигнорировав отзыв заявления

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению местного жителя, который заявил о нарушении своих трудовых прав. В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель незаконно уволил сотрудника, проигнорировав его попытку отозвать заявление об уходе.
Власть и политика

Депутат из Словакии заявил, что после трагедии в Старобельске Киеву нет места в ЕС

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха выступил с резкой критикой в адрес Киева и западных стран, комментируя трагедию в Старобельске, где в результате удара ВСУ по общежитию колледжа погиб 21 студент.
Новости России

В Пермском крае во время сильного ветра погиб подросток

В Чайковском городском округе Пермского края произошла трагедия. Во время сильного ветра и непогоды упавшие деревья стали причиной гибели и травм среди детей.
Погода

Синоптик рассказала, когда в столичный регион вернется тепло

В столичном регионе сохраняется неустойчивая и прохладная погода. Как сообщила синоптик Татьяна Позднякова, дожди и порывистый ветер не отступят вплоть до конца мая. Улучшение ожидается только с наступлением календарного лета.
Общество

Судебные приставы помогли семье с двумя малышами, пострадавшей от атаки БПЛА в Рязани

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области оказали материальную помощь семье, пострадавшей во время атаки украинских беспилотников на областной центр 15 мая 2026 года.
Общество

Александр Боярченков стал руководителем направления по работе с партнерами в «Мармакс»

Экс-начальник Управления ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО «Сбербанк» Александр Боярченков возглавил направление по работе с партнерами во всех регионах присутствия девелопера.
Спорт

Алан Дзагоев приедет в Рязань поддержать юных футболистов

Кульминацией дня станет эксклюзивная автограф-сессия со специальным гостем — звездой российского футбола, Аланом Дзагоевым. Встреча с легендарным полузащитником пройдёт прямо между матчами.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье