22 мая в Старобельске произошла страшная трагедия: в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек. Среди жертв — студенты в возрасте от 14 до 18 лет, более 60 человек получили ранения. В момент удара в здании находились 86 учащихся.
«Меня убило, Настя, я боюсь»: последние сообщения из-под завалов
После удара студенты, оказавшиеся под завалами, пытались связаться с родными, пишет aif.ru. Одной из жертв атаки стала студентка Дарья Сердюк, которая незадолго до гибели успела отправить близким видеосообщения.
По словам родственников, Дарья незадолго до трагедии находилась в Санкт-Петербурге, но вернулась в Старобельск из-за приближающихся экзаменов.
Мать другой студентки, Анастасии Василенко, Ольга Василенко рассказала, что дочь звонила ей вечером 22 мая: «Она звонила мне, говорила: «Мама, нас бомбят». А потом перестала отвечать на звонки».
Несбывшиеся мечты: Анна Погрибниченко планировала свадьбу
Ещё одной жертвой атаки стала 19-летняя Анна Погрибниченко. Как рассказала её двоюродная сестра Ирина Голобурдова, девушка планировала свадьбу.
По её словам, в течение месяца к Анне должен был вернуться жених. Девушку похоронили на малой родине — в посёлке Белокуракино в ЛНР. Это были первые похороны после трагедии. Позднее также состоялись похороны студента Максима Бугакова.
«Дети шли босиком по стеклам»: педагог спасла 30 учащихся
На фоне трагических свидетельств есть и история мужества. Преподаватель колледжа Елена Юрьева смогла спасти около 30 детей во время атаки.
Когда взрывы стали раздаваться впереди, Елена Юрьева приняла решение остановиться и укрыться под деревьями и кустами. Детей она рассадила так, чтобы их не было видно с воздуха. Затем группа направилась к знакомой преподавателя, где пострадавшим оказали первую помощь и вызвали врачей.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что атака беспилотников ВСУ на Старобельск «переполнила чашу терпения». В связи с этим Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио довёл до американской стороны информацию о том, что российские военнослужащие начинают удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ. Министр также призвал Вашингтон обратить внимание на необходимость эвакуации дипломатов и других граждан из украинской столицы.
В связи с трагедией в Старобельске и Луганской Народной Республике объявлены дни траура. Жители несут цветы к стенам разрушенного колледжа, зажигают свечи и молятся за погибших.