Изображение от jcomp на Freepik
Общество

Биолог объяснил, откуда берутся гигантские рои комаров и стоит ли их бояться

Анастасия Мериакри
В последнее время жители юга России стали замечать огромные чёрные рои комаров. Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с РИАМО пояснил, что это явление связано с естественным процессом размножения насекомых и, как правило, не представляет угрозы для человека.

Эксперт рассказал, что у комаров существует уникальный брачный ритуал. Самцы собираются в большой рой, подобно пчёлам. В этот «клуб» влетают самки для спаривания.

«самки как раз вылетают в этот рой для продолжения рода. Мы же знаем, что кусают только самки комаров, а самцы — они товарищи безобидные для нас, они питаются нектаром», — отметил Глазков.

Именно поэтому, проходя через такой рой во время прогулки, человек может не получить ни одного укуса — он находится в облаке из самцов.

Биолог также обратил внимание на то, что потепление климата приводит к миграции южных видов насекомых в центральную Россию. По его словам, за последнее десятилетие в средней полосе появилось не менее пяти новых видов южных комаров.

«Я бы не сказал прямо „апокалипсис“, но то, что мы сейчас наблюдаем, — у нас в связи с потеплением климата появляются более южные виды насекомых, комаров. Например, если мы возьмем за последние, порядка 10 лет, то минимум 5 новых видов южных комаров добавилось в фауну центральной России», — уточнил эксперт.

