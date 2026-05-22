Борис Ясинский рассказал о разборе двух аварийных подъездов на улице Новосёлов

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провёл встречу с жителями дома №42 на улице Новосёлов. Стороны обсудили выводы экспертов о состоянии сильно пострадавших подъездов. Несущие конструкции 9-го подъезда признаны ограниченно работоспособными, 10-й — аварийным. Оба подъезда будут демонтированы.

Перед началом работ специалисты проведут детальное инструментальное обследование с обмерами, на основе которого разработают проектные решения. Параллельно прорабатываются механизмы возмещения ущерба пострадавшим жильцам. Рассматривается вариант предоставления квартир аналогичного метража либо выплат, эквивалентных их стоимости.

«Пока вопрос с возмещением решается, обеспечиваем расселение всех нуждающихся в пунктах временного размещения. Там есть питание, бытовое обслуживание и помощь специалистов. Поможем в максимально короткий срок восстановить людям документы», — сказал Борис Ясинский.

Власти гарантируют сохранность имущества, оставшегося в квартирах. Жители 9-го подъезда смогут забрать свои вещи в сопровождении спасателей. Из 10-го подъезда, если доступ в помещения будет возможен, имущество вынесут спасатели самостоятельно. На встрече жителей попросили составить и передать в штаб поквартирные списки необходимых вещей.