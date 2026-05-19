В центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

19 мая в 12:58 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии в центре города. Без света остались дома на следующих улицах:

Ленина.

Горького.

Радищева.

Свободы.

Кудрявцева.

Маяковского.

Почтовая.

1-е Бутырки.

2-е Бутырки.

Право-Лыбедская.

Семинарская.

Соборная.

Первомайский проспект.

Пожалостина.

Каширина.

Краснорядская.

Николодворянская.

На место происшествия выехали ремонтные бригады, которые уже приступили к локализации повреждённого участка сети. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение четырёх часов.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.