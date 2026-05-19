В центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

19 мая в 12:58 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии в центре города. Без света остались дома на следующих улицах:
- Ленина.
- Горького.
- Радищева.
- Свободы.
- Кудрявцева.
- Маяковского.
- Почтовая.
- 1-е Бутырки.
- 2-е Бутырки.
- Право-Лыбедская.
- Семинарская.
- Соборная.
- Первомайский проспект.
- Пожалостина.
- Каширина.
- Краснорядская.
- Николодворянская.
На место происшествия выехали ремонтные бригады, которые уже приступили к локализации повреждённого участка сети. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение четырёх часов.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.