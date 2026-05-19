В Рязани врачи выявили у пациентки редкое заболевание, вызывающее головные боли и гнойные выделения

Несколько лет жительница Рязани страдала от постоянных головных болей и гнойных выделений из носа. Симптомы временно отступали после лечения, но всегда возвращались. Истинная причина недомогания оставалась загадкой для врачей.

Всё изменилось после обращения в Областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко. ЛОР-хирург порекомендовал пройти КТ придаточных пазух носа, которое выявило хронический грибковый сфеноидит — редкое заболевание, часто маскирующееся под обычные воспалительные процессы и неврологические расстройства.

Пациентке была проведена современная малоинвазивная операция — эндоскопическая эндоназальная сфеноидотомия. Уже на следующий день женщина впервые за долгие годы почувствовала облегчение: головные боли полностью исчезли, а носовое дыхание стало свободным.

Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Этот случай — важное напоминание: иногда за привычными симптомами скрывается редкая патология, требующая особого подхода к диагностике и лечению.