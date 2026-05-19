Накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3% с 1 августа

Социальный фонд России сообщил о повышении накопительных пенсий граждан в текущем году на 17,3%. Такой коэффициент определён в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции, составивший 5,6%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчёт с 1 августа 2026 года, и он коснётся выплат около 136 тысяч человек.

Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на формирование пенсии, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены ещё более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, — на 19,3%. По предварительным данным, это повышение коснётся 37,3 тысячи человек.

Общий объём средств, направленных на проведение перерасчёта, составит 8,5 миллиарда рублей.

Отметим, что абсолютное большинство россиян получает выплаты накопительной части пенсии вместе со страховой пенсией по возрасту. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты для тех, кто добровольно формировал накопления, — 3 тысячи рублей.

Повышение размера выплат за счёт пенсионных накоплений, согласно действующим правилам, проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. Соответствующий порядок закреплён федеральным законом о финансировании выплат за счёт средств пенсионных накоплений. Перерасчёт производится автоматически, подавать какие-либо заявления для получения повышенной выплаты не требуется — у Социального фонда имеется вся необходимая информация для проведения индексации.