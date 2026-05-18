Общество

Корпорация развития готовится составить рейтинг инвестиционной эффективности муниципалитетов Рязанской области

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Корпорация развития Рязанской области (КРРО) приступит к созданию первого рейтинга эффективности муниципалитетов в привлечении инвестиций. В топ-10 войдут территории, добившиеся наилучших результатов по специально разработанной методике.

Полномочия по рейтингованию муниципалитетов Корпорации передал региональный Комитет инвестиций и туризма. Цель нового инструмента — оценить реальную работу районов и городов по улучшению инвестклимата и развитию конкуренции.

Оценка будет проводиться по пяти ключевым направлениям: внедрение Муниципального инвестиционного стандарта, эффективность мер по созданию благоприятного делового климата, качество взаимодействия с инвесторами, интенсивность сотрудничества с КРРО, а также информационная открытость. Всего методика включает 22 критерия.

Рейтинг станет ежегодным. Ожидается, что он побудит муниципалитеты критичнее подходить к работе с бизнесом и в итоге повысит инвестиционную привлекательность всей Рязанской области.

Предыдущая статья
Стартовали съёмки масштабного сериала «Югославия»
Следующая статья
Память погибших во время атаки БПЛА в Рязани почтили минутой молчания

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Общество

Подшефные юннаты Рязанской НПК успешно выступили на областной конференции в Окском заповеднике

Воспитанники общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47, которую курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), успешно выступили на областной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия».
Интересное

Не шашлыком единым: 200 грамм скумбрии нейтрализуют канцерогены, попадающие в печень

Майские праздники позади, но сезон шашлыков только набирает обороты. Врач нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как 200 грамм скумбрии помогут защитить кишечник, разгрузить печень между выездами на барбекю и подготовить желчный пузырь к новым застольям.
Общество

Остановка «Сбербанк» в Рязани временно меняет расположение

Администрация Рязани информирует пассажиров о временном переносе остановки «Сбербанк» на улице Новоселов.
Акценты

Выпускник Академии ФСИН рассказал, как офицерская школа закалила характер на всю жизнь

Ежегодно из стен Академии ФСИН России выпускается более 200 молодых лейтенантов. Они осваиваются на местах службы, занимаются исследовательской деятельностью, борются с преступностью, расширяют международные связи и часто занимают высокие руководящие посты.
Все события Рязани и области

В Рязанской области разбился И-16 с двумя Героями СССР за два года до войны

Великая Победа 1945 года неразрывно связана не только с фронтовиками, но и с теми, кто задолго до 41-го создавал военную мощь страны: учеными, инженерами и испытателями.
Все события Рязани и области

В Рязанской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Рязанской области введён жёлтый уровень погодной опасности.
Все события Рязани и области

Как Рязань отметила День Победы

9 мая Рязань вместе со всей страной отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Мы всегда будем помнить подвиг защитников Родины

9 мая губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с жителями и гостями региона отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье