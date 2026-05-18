Корпорация развития готовится составить рейтинг инвестиционной эффективности муниципалитетов Рязанской области

Корпорация развития Рязанской области (КРРО) приступит к созданию первого рейтинга эффективности муниципалитетов в привлечении инвестиций. В топ-10 войдут территории, добившиеся наилучших результатов по специально разработанной методике.

Полномочия по рейтингованию муниципалитетов Корпорации передал региональный Комитет инвестиций и туризма. Цель нового инструмента — оценить реальную работу районов и городов по улучшению инвестклимата и развитию конкуренции.

Оценка будет проводиться по пяти ключевым направлениям: внедрение Муниципального инвестиционного стандарта, эффективность мер по созданию благоприятного делового климата, качество взаимодействия с инвесторами, интенсивность сотрудничества с КРРО, а также информационная открытость. Всего методика включает 22 критерия.

Рейтинг станет ежегодным. Ожидается, что он побудит муниципалитеты критичнее подходить к работе с бизнесом и в итоге повысит инвестиционную привлекательность всей Рязанской области.