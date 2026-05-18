Акценты

Выпускник Академии ФСИН рассказал, как офицерская школа закалила характер на всю жизнь

Олеся Чугунова
Ежегодно из стен Академии ФСИН России выпускается более 200 молодых лейтенантов. Они осваиваются на местах службы, занимаются исследовательской деятельностью, борются с преступностью, расширяют международные связи и часто занимают высокие руководящие посты. Даже в самом дальнем регионе России, а то и зарубежья, найдется выпускник, который был курсантом академии, осваивал азы профессии, закалял характер и формировал принципы офицерской чести. Независимо от чина и количества задач один раз в году все они становятся «новобранцами» – спешат в родную альма-матер, чтобы достать курсантские альбомы, вспомнить свои первые шаги в берцах, ощутить неразрывную связь поколений, пройтись по коридорам вуза и еще раз понять, что выбранная дорога была правильной, а путь становится только интереснее. В биографии выпускника академии Валентина Кузнецова нашлось место службе в ОВД и таможенных органах, обучению в адъюнктуре Академии Управления МВД России, преподавательской деятельности, Московскому Дворцу пионеров, Почте России и даже яхтенному мастерству.

Первые школьники в офицерских рядах

Школьники 90-х оказались лицом к лицу перед новой реальностью. Лихое время захватило миксом аналоговых традиций и первых цифровых технологий. Произошел настоящий бум на профессии юриста, экономиста, бухгалтера, изучение иностранных языков. А если такой специалист еще и в погонах, уверен в качестве своего образования и перспективах, это только повышало престиж вуза. Ученик Шацкой школы Валентин Кузнецов мечтал стать врачом – внимательно изучал биологию, привозил награды с олимпиад по химии, а после выпуска пошел сдавать вступительные экзамены в РВШ МВД СССР.

«В мое время в Рязани было пять военных училищ, – рассказывает Валентин Кузнецов. – Еще были отголоски Советского союза, был велик престиж воинской – государевой службы. Все, от мала до велика, ходили на военные парады. Куда ни посмотри, образцовые курсанты – форма с иголочки, подтянутые, образованные. Кто не мечтал быть в их рядах? Раньше слушателями академии могли стать только парни, отслужившие срочную службу. А к моменту моего выпуска из школы впервые был объявлен набор старшеклассников. И я начал готовиться к поступлению».

На окончательный выбор повлиял кто-то из семьи?

Нет, если когда-то будет военная династия Кузнецовых, то начнется она с меня. Наверное, в старших классах я возмужал, захотелось мужских занятий, самостоятельных взвешенных решений. Помогли воспитание, врожденная ответственность и стремление чего-то добиться. Родители обратились в УВД по Рязанской области, взяли направление на обучение и я отправился на подготовительные курсы, организованные экономическим факультетом тогда еще РВШ МВД СССР.

Помните кого-то из преподавателей?

Таких наставников забыть невозможно. Мне очень повезло и второму набору тоже, что мы застали советскую офицерскую школу. Это служение, другое отношение к делу, к жизни, ценностям. Были преподаватели из сельскохозяйственной академии, радиоинститута, они давали знания на уровне своих студентов. Мы изучали высшую математику, теорию вероятности, информатику. Например, Николай Степанович Томин вел у нас курсы по высшей математике. Было настолько интересно учиться, понимать, что с нами обращаются, как со взрослыми, серьезными людьми.

Ваш курс молодого бойца сильно отличался от современного?

Первое, что бросается в глаза, когда мы идем по знакомым коридорам на День выпускника, это палитра красок – яркие стенды, фотогазеты. В наше время общежитие выглядело скромнее. Меняется не сам курс первоначальной подготовки, а поколение. Мы тоже из тепличных домашних условий поехали сдавать экзамены в загородный учебный центр. Лес не только не напугал, но и усилил желание поступать, усердно учиться. Тогда в группах было гораздо больше юношей, чем девушек. Помимо знаний оценивались наши психологические качества, способность жить одним коллективом, стойкость к лишениям, сила воли. Помню, с какой радостью и азартом мы оборудовали форму, с каким оптимизмом брались за новое дело. Непривычным и самым трудным был только очень ранний подъем. В отличие от однокурсников, при поступлении я сдавал только высшую математику и физкультуру, поскольку окончил школу с серебряной медалью. Наверное, так и приходит постепенное осознание, что ты можешь гораздо больше.

О каких событиях за годы обучения вспоминаете чаще всего?

Что-то одно выделить трудно. И вспоминаются даже не крупные события, а множество мелочей, определяющих образ сотрудника. На курсового офицера Виктора Николаевича Морозова мы смотрели, как на отца. К сожалению, его уже нет в живых. Он показал, с какой гордостью можно носить форму, как выстраивать отношения с людьми. Курсовое звено состояло из начитанных, интеллигентных, образованных людей. Я понял, что такое офицер во всех отношениях в 1995 году, когда мы были задействованы в охране общественного порядка на Поклонной горе: к знаменитому ныне ветерану академии Петру Петровичу Бодько обратилась прохожая с вопросом о скульптурной композиции, и он тут же выдал интереснейшую историческую справку. Уважение к наставникам рождается именно из таких моментов. Ты понимаешь, к чему хочешь стремиться, для чего нужно образование.

А Вы сами среди сверстников могли чем-то блеснуть?

Можно сказать, что да. Я был младшим сержантом, командовал группой таких же, как я ребят, показывал пример. На старших курсах ездил с офицерами обучать азам первоначальной подготовки поступивших в академию школьников. Я человек достаточно мягкий, приходилось морально где-то перестраиваться, но мы жили дружно. Первые два года я постоянно себе напоминал, что надо хорошо учиться, всегда тянуться к знаниям, везде успевать.

Трудно сосчитать, сколько генералов и уверенных руководителей начали свой профессиональный путь с курсантской скамьи, можно ли по отметкам в аттестате предположить, кто кем станет?

Я считаю, что это невозможно, или я просто не умею этого делать. Из моей группы один однокурсник возглавлял ИК-2 по Рязанской области, второй – остался на кафедре преподавателем. Из юристов – мой земляк сейчас является замминистра внутренних дел. Наше общение чаще ограничивает не время и расстояние, а должностные обязанности. По мере возможности все созваниваемся, пишем в общих чатах, стараемся приехать в академию максимальным составом как минимум раз в пять лет.

Вам пришлось поработать в колонии?

К сожалению, нет. Часть из нас только в процессе обучения поняла, с чем именно будет связана дальнейшая работа. Мы были молоды и ко всему готовы. Практику проходили в Мордовских колониях, в должностях, связанных с производством – начальники цехов, участков. Изучали вопросы сбыта, снабжения, бухгалтерского учета, аудита. Воспринимали это больше, как предприятия народного хозяйства.

Есть в академии место, вызывающее особую ностальгию?

Одно из них – зеленая зона у здания экономического факультета. Эти березы мы сажали своими руками. Мы постоянно в чем-то участвовали: КВН, культурные мероприятия, конкурсы. Но на первом месте всегда была учеба, я с отличием окончил экономический факультет Рязанского института права и экономики МВД России.

Если Ваши дети решат пойти по Вашим стопам, поддержите?

Поддержу в любом случае, но задумаюсь. У меня две дочери-подростка, старшая больше любит театр, творчество, младшая – ближе к компьютерам. Как ты ребенка не воспитывай, он будет такой, как ты, ему нужно всего лишь помогать.

Откуда в Вашей биографии такие разные вехи?

Зацикливание на чем-то одном обрекает человека несколько лет находиться на одном уровне. Очень важно в судьбе влияние личности, главное его увидеть и воспользоваться возможностью что-то изменить. У меня есть перед глазами пример человека, который диаметрально противоположно меняет вектора своего развития. Жизнь динамично меняется, нужно расширять горизонты, не бояться. Страшно было в первый раз решиться и уйти после 8 лет службы в органах внутренних дел. А в целом все структуры похожи, везде работают люди, все построено на одних формально логических принципах, которые универсальны. С развитием внешнеэкономической деятельности и мировой торговли было интересно попробовать свои силы в таможенных органах. В должности советника директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы» приходилось урегулировать спорные ситуации. Сейчас там порядка 30000 обучающихся на бесплатной основе, преподаватели – это огромная инфраструктура, филиалы по всей стране. Мне помогал накопленный в нашей Рязанской высшей школе опыт. Был период организации инфраструктуры для всей Почты России, это склады временного хранения, международная логистика. Яхта – это личное увлечение, на какое-то время, превратившееся в захватывающую профессию. Имею удостоверение яхтенного капитана, которое дает возможность ходить под парусом несколько миль от берега по всему миру. Это романтика, сопряженная с большой ответственностью. Второй год занимаюсь организацией взаимодействия между Почтой России и маркетплейсом «Wildberries».

Когда Вы занимались преподавательской деятельностью, вспоминали, как важно встретить хорошего учителя?

Я академический, классический, строгий, требовательный преподаватель, очень жадно отдающий свои знания и спрашивающий за них. Для того и существует период обучения, чтобы взять из него максимум, прийти на работу готовым уверенным специалистом, приносить пользу. Так же относятся и ко мне, я всегда чему-то учусь.

