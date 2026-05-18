Мясников назвал два безобидных симптома, от которых нельзя отмахиваться

Телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о важности не игнорировать два, казалось бы, безобидных симптома.

Он отметил, что нередко россияне не придают значения плохому самочувствию и пытаются справиться с ним без помощи врачей. При этом скорую нужно обязательно вызывать при появлении боли в груди.

«От чего ты не можешь отмахиваться? От боли в груди. (Многие думают. — Прим. ред.): «Ай, ерунда, невралгия, пройдет». Нет. », — объяснил Мясников.

По словам доктора, любую боль в груди следует воспринимать как сердечную, пока не будет доказано обратное.

Вторым тревожным сигналом, который не стоит игнорировать, Мясников назвал одышку. Врач отметил, что в некоторых случаях она может быть единственным признаком инфаркта.

