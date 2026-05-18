Олег Пронин, фото: SHOT
Новости России

SHOT: один из главных киллеров в России устроился таксистом в Крыму

Никита Рязанцев
Киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин по кличке Аль Капоне стал водителем VIP-такси в Крыму, пишет SHOT.

Наемный убийца, причастный минимум к 22 расправам, вышел на свободу в 2023 году. Он провел за решеткой 24 года, после чего отправился жить к морю вместе с женой. Для этого он продал квартиру в Кемерове.

«Работу Аль Капоне нашел не сразу. Но позже одного из самых известных киллеров в истории России взяли в местный сервис такси. Согласовали аж в бизнес-класс», — говорится в публикации.

Теперь один из наиболее заметных киллеров в истории России возит VIP-клиентов, которые не подозревают о его темном прошлом.

По данным издания, Пронин нередко нарушал режим в колонии, поэтому за ним установили надзор на три года: он не может покидать Крым и таксовать ночью. Также он должен отмечаться в отделе полиции дважды в месяц. При этом ограничения снимут уже этой осенью.

