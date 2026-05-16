Россиянку положили в психбольницу в Таиланде из-за несчастной любви к тайцу

Девушку из России доставили в психиатрическую больницу в Таиланде после болезненного расставания с местным жителем, рассказала РИА Новости волонтер волонтера Светлана Шерстобоева.

Это произошло еще в апреле. Тогда на фоне сильных переживаний россиянка вышла на улицу без одежды, села в чужую машину, заперлась там и начала крушить салон.

Владелец машины сразу же обратился в полицию, вскоре стражи порядка задержали девушку. Затем ее отправили в специализированное учреждение в Сураттхани.

Спустя три недели россиянку выписали. К тому моменту виза туристки уже истекла. Помимо этого, у нее накопился долг в больнице, неуплата которого в Таиланде расценивается как кража, а в полиции возбудили дело по факту повреждения автомобиля.

Волонтер сообщила, что россиянка теперь нуждается в помощи, иначе ей грозит до двух лет лишения свободы в тайской тюрьме.