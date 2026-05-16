Изображение от freepik
Новости России

Россиянку положили в психбольницу в Таиланде из-за несчастной любви к тайцу

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Девушку из России доставили в психиатрическую больницу в Таиланде после болезненного расставания с местным жителем, рассказала РИА Новости волонтер волонтера Светлана Шерстобоева.

Это произошло еще в апреле. Тогда на фоне сильных переживаний россиянка вышла на улицу без одежды, села в чужую машину, заперлась там и начала крушить салон.

Владелец машины сразу же обратился в полицию, вскоре стражи порядка задержали девушку. Затем ее отправили в специализированное учреждение в Сураттхани.

Спустя три недели россиянку выписали. К тому моменту виза туристки уже истекла. Помимо этого, у нее накопился долг в больнице, неуплата которого в Таиланде расценивается как кража, а в полиции возбудили дело по факту повреждения автомобиля.

Волонтер сообщила, что россиянка теперь нуждается в помощи, иначе ей грозит до двух лет лишения свободы в тайской тюрьме.

Предыдущая статья
Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых
Следующая статья
С Исинбаевой принудительно взыскивают долги по кредитам в России

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Новости России

В Екатеринбурге женщина вступилась за мигранта после избиения ее сына

Жительница Екатеринбурга вступилась за 19-летнего уроженца Казахстана Алима Маматова,...
Новости России

С Исинбаевой принудительно взыскивают долги по кредитам в России

Приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с Елены...
Новости России

Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых

Специалисты, вышедшие к месту пропажи семьи Усольцевых, будут изучать...
Новости России

Журналист рассказал, как Молчанов спас его сюжет про детский дом

Журналист Александр Гурнов вспомнил в беседе с Voice, как...
Новости России

Украинцы рассказали, как тайно праздновали День Победы в Киеве

Жители Киева тайно отмечали День Победа, несмотря на фактический...
Новости России

Друг Молчанова рассказал, почему он не приехал на похороны дочери

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра...
Новости России

Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье