Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых

Специалисты, вышедшие к месту пропажи семьи Усольцевых, будут изучать местность и смотреть, где сошел снег, рассказала «АиФ» глава отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

По ее словам, по запросу следствия там будут работать в течение двух дней четыре человека и две единицы техники.

«Ведутся разведывательно-подготовительные работы. Это разведка местности, смотрят, где сошел снег, какая обстановка, где еще мокро, сыро, грязно, насколько целесообразно, допустим, сейчас людей туда выводить», — пояснила Торгашина.

Точных дат, когда возобновятся масштабные поиски, пока нет.

История с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае до сих пор остается одной из самых обсуждаемых и загадочных за последнее время. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года.

С тех пор их искали и добровольцы, и специалисты, подключали технику, но никаких следов семьи так и не нашли. В апреле поиски снова оживились.