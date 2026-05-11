Поиски Усольцевых продолжаются, фото: t.me/spasatel24
Новости России

Жители Кутурчина рассказали, что шокировало их в истории с Усольцевыми

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Красноярцев, проживающих в районе Кутурчинского Белогорья, шокировало исчезновение семьи Усольцевых, поскольку раньше в этой местности никто не пропадал, рассказала ТАСС глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.

По ее словам, эта территория востребована у туристов, но ни один поход в прошлом не заканчивался трагедией. Людей привлекает живописный горный хребет, богатый на хвойные леса и скалы необычной формы.

«Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок», — отметила Бондарь.

Продолжение после рекламы

По словам главы сельсовета, у местного населения много версий того, что случилось с семьей.

«Какой-то одной четкой версии, в которой мы были бы уверены, нет», — добавила Бондарь.

Материал по теме: Опытный турист рассказал, что придется учесть при новых поисках Усольцевых

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Зимой поиски пришлось остановить. До начала мая в горах держалась плохая погода: сильный ветер и снег, сделавшие маршруты опасными.

Популярные материалы

Спорт

Чешский каноист отказался получать награду из-за обиды на рязанца Захара Петрова

Золотыми призёрами признали обоих гребцов — и чеха, и россиянина. Чеху это не понравилось.
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Погода

Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на...
Новости мира

Пентагон раскрыл секреты про инопланетян, которые в скафандрах ходили по Земле

В рассекреченной служебной записке ФБР за 1966 год описаны наблюдения за загадочными существами ростом от 90 до 120 сантиметров, одетыми в скафандры и шлемы. Документ, посвященный всплеску наблюдений за НЛО в 1965 году, также раскрывает подробности о форме, цвете и поведении неопознанных объектов, а также о том, почему ВВС США могли скрывать эту информацию от общественности.
Все события Рязани и области

Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров.

Темы

Новости России

На Урале спортсменка взяла в ванную телефон и умерла спустя несколько минут

В Полевском Свердловской области погибла 35-летняя спортсменка и фитнес-тренер...
Новости России

Онколог Пурцхванидзе рассказала о коварстве рака у футболиста Алдонина

Рак желудка, с которым столкнулся бывший футболист Евгений Алдонин, считается...
Новости России

Семья военного не может добиться выплат в Волгограде из-за его странной смерти

В Волгограде родственники бойца Александра Плеханова, погибшего в зоне...
Новости России

В Костромской области убитую прихожанку похоронили в закрытом гробу

Жительницу города Шарья Костромской области похоронили в закрытом гробу,...
Новости России

Многодетная мать из Уфы не пережила безобидную процедуру в санатории

В одном из санаториев Башкирии во время процедуры ингаляции...
Новости России

Подруга рассказала о последних часах пассажира такси, погибшего в Перми

Житель Перми Андрей Мальцев, погибший при странных обстоятельствах после...
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Новости России

Пилот рассказал о последствиях атаки ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону

Удар украинских беспилотников по региональному центру управления воздушным движением...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье