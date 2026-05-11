Жители Кутурчина рассказали, что шокировало их в истории с Усольцевыми

Красноярцев, проживающих в районе Кутурчинского Белогорья, шокировало исчезновение семьи Усольцевых, поскольку раньше в этой местности никто не пропадал, рассказала ТАСС глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.

По ее словам, эта территория востребована у туристов, но ни один поход в прошлом не заканчивался трагедией. Людей привлекает живописный горный хребет, богатый на хвойные леса и скалы необычной формы.

«Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок», — отметила Бондарь.

По словам главы сельсовета, у местного населения много версий того, что случилось с семьей.

«Какой-то одной четкой версии, в которой мы были бы уверены, нет», — добавила Бондарь.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Зимой поиски пришлось остановить. До начала мая в горах держалась плохая погода: сильный ветер и снег, сделавшие маршруты опасными.