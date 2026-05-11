В Костромской области убитую прихожанку похоронили в закрытом гробу

Жительницу города Шарья Костромской области похоронили в закрытом гробу, что указывает на особую жестокость убийцы, пишет « КП ».

Тело 55-летней женщины, известной душевной добротой и глубокой верой, обнаружили в ее собственном доме. При этом злоумышленник скрылся, не оставив явных следов. Его до сих пор не удалось найти.

По словам местных жителей, прихожанка регулярно посещала храм Святителя Николая. Она стала посвящать большую часть времени молитвам после трагедии в семье.

«Чуть больше года назад женщина пережила сокрушительный удар судьбы — после долгой и мучительной болезни скончался ее любимый муж», — говорится в статье.

Подруга женщины рассказала, что злоумышленник мог поджидать жертву, но почему — никто не знает. Его мотивы предстоит выяснить. У убитой осталась взрослая дочь.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи и криминалисты.