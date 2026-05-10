Подруга рассказала о последних часах пассажира такси, погибшего в Перми

Житель Перми Андрей Мальцев, погибший при странных обстоятельствах после поездки в такси, сам вышел из машины и пошел пешком, заявила в беседе с « АиФ » его знакомая.

Все началось с того, что 30-летний мужчина 24 апреля около 21:45 вызвал машину. Однако доехать до пункта назначения ему не было суждено: он бесследно пропал. Утром 25 апреля Андрея нашли недалеко от места пропажи, у него не было некоторых предметов одежды, рюкзака, телефона и ключей от квартиры.

«Таксист, который видел его последним, нам позвонил, сказал, что Андрей сам вышел из машины и ушел. Больше он ничего не знает», — пояснила собеседница издания.

Выяснилось, что мужчина работал инженером-конструктором, семьи у него не было.

«До сих пор ничего о событиях того дня не известно. Полиция сказала, нужно ждать результатов экспертиз», — добавила знакомая.

Друзья характеризуют Мальцева как светлого и доброго человека, вредных привычек у него не было.