Подруга рассказала о последних часах пассажира такси, погибшего в Перми

Житель Перми Андрей Мальцев, погибший при странных обстоятельствах после поездки в такси, сам вышел из машины и пошел пешком, заявила в беседе с «АиФ» его знакомая.
Все началось с того, что 30-летний мужчина 24 апреля около 21:45 вызвал машину. Однако доехать до пункта назначения ему не было суждено: он бесследно пропал. Утром 25 апреля Андрея нашли недалеко от места пропажи, у него не было некоторых предметов одежды, рюкзака, телефона и ключей от квартиры.
«Таксист, который видел его последним, нам позвонил, сказал, что Андрей сам вышел из машины и ушел. Больше он ничего не знает», — пояснила собеседница издания.
Выяснилось, что мужчина работал инженером-конструктором, семьи у него не было.
Друзья характеризуют Мальцева как светлого и доброго человека, вредных привычек у него не было.