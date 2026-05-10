Пилот рассказал о последствиях атаки ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону

Удар украинских беспилотников по региональному центру управления воздушным движением в Ростове-на-Дону будет иметь длительные последствия, рассказал « МК » пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Атака произошла утром 8 мая. В результате произошел сбой в диспетчерском сопровождении сотен авиарейсов, завязанных на 13 авиапортов. Вскоре их работу возобновили.

Продолжение после рекламы

Собеседник издания утончил, что его знакомых, которые работают в авиацентре, командируют в южные аэропорты, которым передана часть полномочий. Речь идет о координации полетов на юге Европейской части страны.

«Теперь диспетчеры, например, в Волгограде будут сопровождать воздушные суда в своей зоне и передавать их соседям, когда самолеты покидают их зону ответственности. Это, конечно, несколько усложняет процесс управления», — пояснил Сальников.

До атаки этим занимались специалисты из Ростова-на-Дону. По его оценки, потребуется две недели, чтобы полностью ликвидировать последствия удара.

Сальников добавил, что Украина подвергла жизнь пассажиров и экипажей неоправданному риску, поэтому ее действия можно считать терактом.