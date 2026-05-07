Байкер, сбивший насмерть актрису Добромилову, заплакал в суде

Мотоциклист, сбивший насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову, заплакал во время заседания в Никулинском суде Москвы, пишет SHOT.

По словам очевидцев, он немного хромал. Подозреваемому 32 года, он живет в Красногорске. Молодой человек работает специалистом, который управляет погрузочно-разгрузочным оборудованием. В свободное время ездит на байке.

«На суде он признался, что его гложет чувство вины, ему плохо и он хотел бы возместить ущерб семье погибшей», — говорится в посте.

В итоге его отправили под домашний арест до 5 июля. Водительские права у мужчины изъяли при задержании.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице 5 мая. Добромилова снимала байкеров, в том числе проезд одного из них на одном колесе. Он влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка и пролетел еще порядка 50–100 метров. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась. Водитель байка от госпитализации отказался. Ему грозит до пяти лет колонии.

