Причиной убийства атлета Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе

Предположительной причиной убийства спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге стал конфликт во дворе, сообщила региональная прокуратура.

О нападении на чемпиона России по функциональному многоборью стало известно в четверг. Минувшей ночью злоумышленник несколько раз выстрелил в него из ружья.

Дмитрий Исаев, фото с личной страницы ВК

Атлет умер от полученных травм в больнице.

«В ночь на 7 мая между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по улице Болотникова произошел конфликт», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждено дело об убийстве.

Исаев в последнее время работал тренером в калужском спортивном клубе «Логово зверя».

Как писал SHOT, за нападением стоит 41-летний мужчина, который приревновал к Дмитрию свою бывшую девушку.