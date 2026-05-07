Baza: на Камчатке врачи заразили ребенка ВИЧ и скрыли это от родителей

В Камчатской краевой детской больнице врачи заразили ребенка ВИЧ уже использованным шприцом и умолчали об этом, пишет Baza.

По данным издания, в июле 2020 года в отделении патологии в одной палате лежали два младенца, у одного из них был подтвержденный ВИЧ-статус.

«После выписки в эпикризе наличие ВИЧ-инфекции у изначально здорового малыша не указали, хотя по анализам это уже было видно», — говорится в публикации.

В итоге ребенок четыре года не получал антиретровирусную терапию. О болезни его родители узнали случайно, когда он сдал анализы перед операцией. Заболевание начали лечить, но оно прогрессировало, у пациента выявили тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.

Вскоре началась проверка, в ходе которой выяснилось, что персонал использовал общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей. Также в медучреждении обнаружили патогенные бактерии на оборудовании и руках сотрудников, а антисептики почти отсутствовали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Родители ребенка потребуют от больницы компенсации вреда и расходов на лечение.