В Перми расследуют загадочную смерть парня, пропавшего во время поездки на такси

Пассажир такси Андрей Мальцев из Перми погиб при странных обстоятельствах, в них пытаются разобраться правоохранители, пишет « КП ».

Все началось с того, что 30-летний мужчина 24 апреля около 21:45 вызвал такси. Однако доехать до места назначения ему было не суждено: он бесследно пропал. Вскоре друзья опубликовали пост в соцсетях с просьбой сообщить любую информацию об Андрее.

На него откликнулся таксист, который вез парня. Он уверял, что не имеет никакого отношения к трагедии. По его словам, мужчина был заметно выпившим. В середине поездки машина попала в пробку, тогда Мальцев вышел из нее и пошел в сторону улицы 1905 года.

«Ранним утром следующего дня Андрея нашли рабочие. Он был еще жив, но скончался до приезда скорой помощи», — говорится в публикации.

У мужчины пропали куртка, штаны, рюкзак, телефон и ключи от квартиры. По предварительной версии, причиной его смерти стала внезапная остановка сердца. Родные и друзья не верят в это, поскольку Мальцев вел здоровый образ жизни.