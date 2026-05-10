На Сахалине в салоне авто нашли тела трех мужчин

В районе мыса Крильон Невельского района обнаружили автомобиль, в котором находились тела трех мужчин, сообщили в пресс-службе управления СК по Сахалинской области.
«В ходе осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено», — говорится в публикации.
Причину случившегося предстоит выяснить, для этого проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи организовали проверку, по ее итогам они примут процессуальное решение.
Других подробностей о трагедии пока неизвестно.