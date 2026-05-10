Внучка Кантария опровергла лживые мифы про деда

Мелитон Кантария не получил посмертно квартиру от государства, рассказала в беседе с « МК » его внучка Анжела.

По ее словам, дом, который строил дедушка как семейное гнездо, снесли, но не он сгорел, как об этом писали в СМИ. Осенью 1993 года семья перебралась из Грузии в Москву.

«Не было никакого «посмертно получил»! Дедушка никакую квартиру в Москве не получал, а мы тем более», — пояснила она.

Продолжение после рекламы

Собеседница издания подчеркнула, что легендарный военный не умер в поезде, как об этом пишут журналисты.

«Меня возмущает этот факт! Не понимаю для кого выгодна эта неправдивая информация?!» — возмутилась его внучка.

Также она отвергла данные, согласно которым Кантария, умершего 26 декабря 1993 года, похоронили в костюме Сосо Павлиашвили, потому что в семье не было другой возможности.

«Мы тогда только месяц как перебрались из Грузии в Москву, жили не на широкую ногу, скромно, но не до такой степени, чтобы не на что было похоронить нашего папу и дедушку», — добавила Анжела.

Кантария, наряду с Михаилом Егоровым, водрузил советское знамя над Рейхстагом. За это их удостоили звания Героев Советского Союза.